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четверг, 2 февраля 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Новый Казахстан?

Заррина Салимова, Берн

Центрально-азиатская республика, переживающая сейчас процесс политического обновления, стремится привлечь больше иностранных инвестиций, в том числе швейцарских.

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Культура

Три вечера с Хатией Буниатишвили

Надежда Сикорская, Женева-Люцерн

Популярная грузинская пианистка исполнит Концерт № 1 П. И. Чайковского в сопровождении Оркестра Романдской Швейцарии под управлением Джонатана Нотта.

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