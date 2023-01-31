Главное на сегодня.
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Культура
В Цюрихе отметят 150-летие Сергея РахманиноваНадежда Сикорская, Цюрих
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В течение этого года два симфонических оркестра предложат меломанам цикл концертов, посвященных памяти великого русского композитора.
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Жизнь в Швейцарии
Ледник Розенлау увековечен на монетахЗаррина Салимова, Берн
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Сегодня, 31 января, Швейцарский монетный двор выпускает на рынок новую монету из специальной серии, посвященной швейцарским ледникам.
Как связаны между собой плесень и меры по энергосбережению?Ассоциации квартиросъемщиков регистрируют увеличившееся число обращений по поводу плесени в квартирах. Возможно, это стало результатом экономии на отоплении.
Университет без ректора?Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.