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вторник, 31 января 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

В Цюрихе отметят 150-летие Сергея Рахманинова

Надежда Сикорская, Цюрих

В течение этого года два симфонических оркестра предложат меломанам цикл концертов, посвященных памяти великого русского композитора.

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Жизнь в Швейцарии

Ледник Розенлау увековечен на монетах

Заррина Салимова, Берн

Сегодня, 31 января, Швейцарский монетный двор выпускает на рынок новую монету из специальной серии, посвященной швейцарским ледникам.

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