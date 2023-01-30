Главное на сегодня.
|
Политика
В шести кантонах Швейцарии сменится правительствоНадежда Сикорская, Женева
подробнее
В традиционно тихой стране предстоит напряженный политический год. Коснутся ли потрясения (по швейцарской шкале) места вашего проживания?
|
Культура
Премия Prix Solo artgenève - F.P.Journe отмечает десятилетиеЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Знаменитый женевский часовой бренд отметил престижной наградой лучшую персональную выставку, представленную галереями в рамках завершившегося вчера салона artgenève.
Университет без ректора?Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.
Где найти ключ от музея?Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправляемся в кантон Тичино.
Как связаны между собой плесень и меры по энергосбережению?Ассоциации квартиросъемщиков регистрируют увеличившееся число обращений по поводу плесени в квартирах. Возможно, это стало результатом экономии на отоплении.
Фанданго в русском исполненииЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.