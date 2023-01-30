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понедельник, 30 января 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

В шести кантонах Швейцарии сменится правительство

Надежда Сикорская, Женева

В традиционно тихой стране предстоит напряженный политический год. Коснутся ли потрясения (по швейцарской шкале) места вашего проживания?

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Культура

Премия Prix Solo artgenève - F.P.Journe отмечает десятилетие

Заррина Салимова, Берн

Знаменитый женевский часовой бренд отметил престижной наградой лучшую персональную выставку, представленную галереями в рамках завершившегося вчера салона artgenève.

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