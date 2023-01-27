Главное на сегодня.
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Политика
Правила реэкспорта оружия могут быть ослаблены?Заррина Салимова, Берн
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К этому в частности призывает комиссия по политике безопасности Национального совета.
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Культура
Фанданго в русском исполненииНадежда Сикорская, Лозанна
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Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».
Деньги олигархов – на восстановление Украины?Берн изучает правовые аспекты возможной конфискации замороженных российских активов.
Почему цены на электроэнергию не снижаются?Этим вопросом сейчас задаются многие потребители по мере того, как ситуация на рынке нормализуется.
Крипто-академия или крипто-секта?Возмущенные родители обманутых детей говорят о пирамидальном мошенничестве и требуют наказания виновных. Дело расследует полиция.
Университет без ректора?Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.