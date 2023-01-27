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пятница, 27 января 2023 года   

24.01.2023 - 19:33Парламент будет расследовать Corona Leaks

Главное на сегодня.
Политика

Правила реэкспорта оружия могут быть ослаблены?

Заррина Салимова, Берн

К этому в частности призывает комиссия по политике безопасности Национального совета.

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Культура

Фанданго в русском исполнении

Надежда Сикорская, Лозанна

Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

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