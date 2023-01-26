Швейцарский стиль

Надежда Сикорская, Цюрих

С 2014 года январь многие знают как Veganuary : с 2014 года в этот период проходит кампания, приглашающая людей стать веганами на один месяц прежде, чем делать выводы об этом образе жизни. Почему бы не начать с обуви?