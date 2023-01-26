Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Как связаны между собой плесень и меры по энергосбережению?Заррина Салимова, Берн
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Ассоциации квартиросъемщиков регистрируют увеличившееся число обращений по поводу плесени в квартирах. Возможно, это стало результатом экономии на отоплении.
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Швейцарский стиль
Веганские валенкиНадежда Сикорская, Цюрих
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С 2014 года январь многие знают как Veganuary : с 2014 года в этот период проходит кампания, приглашающая людей стать веганами на один месяц прежде, чем делать выводы об этом образе жизни. Почему бы не начать с обуви?
Первый визит президента МККК в МосквуПобывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога».
«Люксембург, Люксембург»Украинский фильм с таким неожиданным названием открыл вчера женевский кинофестиваль Black Movie.
Деньги олигархов – на восстановление Украины?Берн изучает правовые аспекты возможной конфискации замороженных российских активов.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Университет без ректора?Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.