Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 25 января 2023 года   

24.01.2023 - 19:33Парламент будет расследовать Corona Leaks

Главное на сегодня.
Образование и наука

Университет без ректора?

Заррина Салимова, Женева

Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Где найти ключ от музея?

Леонид Слонимский, Джорнико

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправляемся в кантон Тичино.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1
CHF-RUB 74.55

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Первый визит президента МККК в Москву

 Побывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога». 

Всего просмотров: 1,530

Все в Цуг?

 Согласно проведенному газетой Tages Anzeiger сравнительному анализу, самый высокий подоходный налог платят жители кантона Невшатель, а самый низкий – кантона Цуг. Но для объективной картины нужно разобраться в деталях.

Всего просмотров: 1,330

Гонка вооружений и швейцарский нейтралитет

 Западные страны планируют усилить военную поддержку Украине, в связи с чем давление на нейтральную Швейцарию увеличивается.

Всего просмотров: 1,298
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Зимний туризм и изменение климата

 Отсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.

Всего просмотров: 1,565

Язык иконы не нуждается в переводе

 Вот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы.  Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.

Всего просмотров: 2,569

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

 Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

Всего просмотров: 2,025
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top