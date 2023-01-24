Главное на сегодня.
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Образование и наука
Университет без ректора?Заррина Салимова, Женева
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Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.
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Жизнь в Швейцарии
Где найти ключ от музея?Леонид Слонимский, Джорнико
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправляемся в кантон Тичино.
Первый визит президента МККК в МосквуПобывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога».
Все в Цуг?Согласно проведенному газетой Tages Anzeiger сравнительному анализу, самый высокий подоходный налог платят жители кантона Невшатель, а самый низкий – кантона Цуг. Но для объективной картины нужно разобраться в деталях.
Гонка вооружений и швейцарский нейтралитетЗападные страны планируют усилить военную поддержку Украине, в связи с чем давление на нейтральную Швейцарию увеличивается.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.