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понедельник, 23 января 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Деньги олигархов – на восстановление Украины?

Заррина Салимова, Берн

Берн изучает правовые аспекты возможной конфискации замороженных российских активов.

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Жизнь в Швейцарии

Архив Нашей Газеты – хранить вечно

Надежда Сикорская, Берн

Редакция с гордостью сообщает, что наш сайт стал единственным русскоязычным онлайн-изданием в Швейцарии, чье содержание будет храниться в Швейцарской национальной библиотеке в Берне.

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