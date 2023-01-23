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Экономика
Деньги олигархов – на восстановление Украины?Заррина Салимова, Берн
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Берн изучает правовые аспекты возможной конфискации замороженных российских активов.
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Жизнь в Швейцарии
Архив Нашей Газеты – хранить вечноНадежда Сикорская, Берн
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Редакция с гордостью сообщает, что наш сайт стал единственным русскоязычным онлайн-изданием в Швейцарии, чье содержание будет храниться в Швейцарской национальной библиотеке в Берне.
Ален Берсе в центре нового скандалаПрезидент Швейцарской Конфедерации попал под шквал критики в связи с утечками информации во время пандемии коронавируса.
Бетховен, Шуман, Лист – глубинные связи25 января прекрасный аргентинский пианист Нельсон Гернер исполнит в Женеве сонаты европейских классиков.
За что Transparency критикует Швейцарию?По оценкам крупной неправительственной организации, причастные к коррупции и отмыванию денег компании лишь в редких случаях привлекаются к ответственности в Швейцарской Конфедерации. Почему?
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.