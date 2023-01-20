Главное на сегодня.
|
Политика
Первый визит президента МККК в МосквуНГ/Пресс-служба МККК, Женева-Москва
подробнее
Побывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога».
|
Культура
«Люксембург, Люксембург»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Украинский фильм с таким неожиданным названием открыл вчера женевский кинофестиваль Black Movie.
Ален Берсе в центре нового скандалаПрезидент Швейцарской Конфедерации попал под шквал критики в связи с утечками информации во время пандемии коронавируса.
Есть ли у Швейцарии пределы роста?В 2023 году население Швейцарской Конфедерации превысит 9 млн человек. Может ли страна вместить всех желающих?
Город, который возродил себя самПремия Ваккера-2023 присуждена городку Лихтенштейг, расположенному в кантоне Санкт-Галлен.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.