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пятница, 20 января 2023 года   

Главное на сегодня. 
Политика

Первый визит президента МККК в Москву

НГ/Пресс-служба МККК, Женева-Москва

Побывав на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Мирьяна Сполярич отправилась в российскую столицу для «конфиденциального диалога».

 

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Культура

«Люксембург, Люксембург»

Надежда Сикорская, Женева

Украинский фильм с таким неожиданным названием открыл вчера женевский кинофестиваль Black Movie.

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