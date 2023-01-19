Главное на сегодня.
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Политика
Гонка вооружений и швейцарский нейтралитетЗаррина Салимова, Берн
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Западные страны планируют усилить военную поддержку Украине, в связи с чем давление на нейтральную Швейцарию увеличивается.
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Экономика
Все в Цуг?Надежда Сикорская, Женева
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Согласно проведенному газетой Tages Anzeiger сравнительному анализу, самый высокий подоходный налог платят жители кантона Невшатель, а самый низкий – кантона Цуг. Но для объективной картины нужно разобраться в деталях.
Кто приедет в Давос?Темой 53-го выпуска Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 16 по 20 января, станет «Сотрудничество в раздробленном мире».
Black Movie возвращается24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства.
Ален Берсе в центре нового скандалаПрезидент Швейцарской Конфедерации попал под шквал критики в связи с утечками информации во время пандемии коронавируса.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.