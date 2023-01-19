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четверг, 19 января 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Гонка вооружений и швейцарский нейтралитет

Заррина Салимова, Берн

Западные страны планируют усилить военную поддержку Украине, в связи с чем давление на нейтральную Швейцарию увеличивается.

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Экономика

Все в Цуг?

Надежда Сикорская, Женева

Согласно проведенному газетой Tages Anzeiger сравнительному анализу, самый высокий подоходный налог платят жители кантона Невшатель, а самый низкий – кантона Цуг. Но для объективной картины нужно разобраться в деталях.

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