Главное на сегодня.
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Политика
За что Transparency критикует Швейцарию?Заррина Салимова, Берн
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По оценкам крупной неправительственной организации, причастные к коррупции и отмыванию денег компании лишь в редких случаях привлекаются к ответственности в Швейцарской Конфедерации. Почему?
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Культура
Бетховен, Шуман, Лист – глубинные связиНадежда Сикорская, Женева
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25 января прекрасный аргентинский пианист Нельсон Гернер исполнит в Женеве сонаты европейских классиков.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Кто приедет в Давос?Темой 53-го выпуска Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 16 по 20 января, станет «Сотрудничество в раздробленном мире».
Black Movie возвращается24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.