Главное на сегодня.
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Экономика
Кто приедет в Давос?Заррина Салимова, Давос
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Темой 53-го выпуска Всемирного экономического форума (ВЭФ), который пройдет с 16 по 20 января, станет «Сотрудничество в раздробленном мире».
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Культура
Black Movie возвращаетсяНадежда Сикорская, Женева
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24-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 20 по 29 января 2023 года. В его программе мы насчитали пять фильмов, созданных авторами из постсоветского пространства.
Швейцария продолжает помогать УкраинеОжидавшегося некоторыми новогоднего перемирия не произошло, рождественское затишье никого не удовлетворило, война продолжалась и в так называемые «праздники», а значит, продолжалась и сопровождающая ее политическая и гуманитарная деятельность.
Как восстановить Украину?Этой сложной теме будет посвящен учебный курс, разработанный специалистами Бернского университета прикладных наук и ориентированный в первую очередь на украинских беженок, имеющих инженерно-строительные специальности.
Рекорды швейцарской экономикиПарадоксальные итоги 2022 года: Национальный банк Швейцарии понес исторические убытки, при этом уровень безработицы оказался на рекордно низком уровне.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиИдея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.