Главное на сегодня.
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Экономика
Рабочая группа по борьбе с российскими олигархамиНадежда Сикорская, Берн
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Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.
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Швейцарский стиль
Индустрия роскоши надеется на китайских потребителейЗаррина Салимова, Женева
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Как снятие антиковидных ограничений и открытие границ в Китае повлияет на сектор люкса, в том числе в Швейцарии?
Новое средство борьбы с бессонницейПрепарат, разработанный базельской биотехнологической компанией Idorsia выйдет на швейцарский рынок в течение 2023 года.
photoSCHWEIZ открыла свои двериКрупнейшая и наиболее значимая фотовыставка Швейцарии начала свою работу в Цюрихе.
Швейцария продолжает помогать УкраинеОжидавшегося некоторыми новогоднего перемирия не произошло, рождественское затишье никого не удовлетворило, война продолжалась и в так называемые «праздники», а значит, продолжалась и сопровождающая ее политическая и гуманитарная деятельность.
Зимний туризм и изменение климатаОтсутствие снега в горах заставляет задуматься о будущем горнолыжного отдыха.
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?