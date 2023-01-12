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четверг, 12 января 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Рабочая группа по борьбе с российскими олигархами

Надежда Сикорская, Берн

Идея, родившаяся еще в марте прошлого года, продвигается черепашьим шагом, но продвигается.

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Швейцарский стиль

Индустрия роскоши надеется на китайских потребителей

Заррина Салимова, Женева

Как снятие антиковидных ограничений и открытие границ в Китае повлияет на сектор люкса, в том числе в Швейцарии?

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