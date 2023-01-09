Главное на сегодня.
|
Экономика
Рекорды швейцарской экономикиЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Парадоксальные итоги 2022 года: Национальный банк Швейцарии понес исторические убытки, при этом уровень безработицы оказался на рекордно низком уровне.
|
Культура
Кто покорит «Музыкальные вершины»?Надежда Сикорская, Гштаад
подробнее
C 27 января по 4 февраля в Гштааде пройдет международный музыкальный фестиваль, в который внесет свою лепту и Наша Газета.
Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?
Hermès усиливает часовое направлениеЗнаменитый люксовый бренд не перестанет удивлять своих поклонников.
Премия «Прозрачность 2022»Благодаря Закону о прозрачности швейцарские журналисты могут получить доступ к официальным документам и пролить свет на важные общественно-политические вопросы. Среди финалистов премии оказались и журналисты, опубликовавшие материалы, так или иначе связанные с войной в Украине и с санкциями против России.
Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?
Язык иконы не нуждается в переводеВот уже семь лет коренная швейцарка, 65-летняя Франциска Боос пишет православные иконы. Пишет и дарит их тем, кто нуждается в помощи и поддержке.