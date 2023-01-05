Главное на сегодня.
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Здоровье
Новое средство борьбы с бессонницейНадежда Сикорская, Базель
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Препарат, разработанный базельской биотехнологической компанией Idorsia выйдет на швейцарский рынок в течение 2023 года.
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Культура
photoSCHWEIZ открыла свои двериЗаррина Салимова, Берн
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Крупнейшая и наиболее значимая фотовыставка Швейцарии начала свою работу в Цюрихе.
Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?
Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
Что швейцарцы искали в Google в 2022 году?Сколько лет Путину? Кто такой олигарх? И что такое санкции?
Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?
Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
Hermès усиливает часовое направлениеЗнаменитый люксовый бренд не перестанет удивлять своих поклонников.