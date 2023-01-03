Главное на сегодня.
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Политика
Новые швейцарские законы в 2023 годуЗаррина Салимова, Берн
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Налоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?
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Политика
Швейцария – против всех форм экстремизмаНадежда Сикорская, Берн
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В последние дни прошлого года был утвержден новый план действий по борьбе против правого, левого и «монотематичного» экстремизма, а также исламизации на 2023-2027 годы.
Михаил Пришвин, забытый и прекрасныйБлагодаря сборнику произведений писателя, вышедшему в лозаннском издательстве Noir sur Blanc, он предстает в свете, который для многих окажется неожиданным.
Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
Новогодние концерты ОРШ – женевский, лозаннский, интернациональныеПо сложившейся традиции, Оркестр Романдской Швейцарии откроет наступивший год встречей с теми, кто поддерживает его не только на словах. Эта традиция – не единственная.
Что швейцарцы искали в Google в 2022 году?Сколько лет Путину? Кто такой олигарх? И что такое санкции?
Новые швейцарские законы в 2023 годуНалоги, генетические анализы, платные тесты на коронавирус – какие законодательные нововведения вступили в силу с 1 января?