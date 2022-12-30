Главное на сегодня.
|
Жизнь в Швейцарии
С Новым годом, дорогие читатели!Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Если посылка так и не пришлаРиск кражи посылок возрастает во время праздников и распродаж, когда почта обрабатывает рекордное количество отправлений. Как можно себя обезопасить?
С наилучшими пожеланиями от швейцарских министровНакануне праздников федеральные советники представили свои традиционные поздравительные открытки.
Михаил Пришвин, забытый и прекрасныйБлагодаря сборнику произведений писателя, вышедшему в лозаннском издательстве Noir sur Blanc, он предстает в свете, который для многих окажется неожиданным.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.