Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 30 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

С Новым годом, дорогие читатели!

Надежда Сикорская, Женева

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 77.95

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Если посылка так и не пришла

 Риск кражи посылок возрастает во время праздников и распродаж, когда почта обрабатывает рекордное количество отправлений. Как можно себя обезопасить?

Всего просмотров: 1,044

С наилучшими пожеланиями от швейцарских министров

Накануне праздников федеральные советники представили свои традиционные поздравительные открытки.

Всего просмотров: 819

Михаил Пришвин, забытый и прекрасный

 Благодаря сборнику произведений писателя, вышедшему в лозаннском издательстве Noir sur Blanc, он предстает в свете, который для многих окажется неожиданным.

Всего просмотров: 600
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Вниманию автомобилистов!

 Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.

Всего просмотров: 1,255

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 2,067

Как обойти санкции?

 Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 2,568
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top