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Культура
Михаил Пришвин, забытый и прекрасныйНадежда Сикорская, Лозанна
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Благодаря сборнику произведений писателя, вышедшему в лозаннском издательстве Noir sur Blanc, он предстает в свете, который для многих окажется неожиданным.
Театр на горном перевалеМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Доводилось ли вам бывать на перевале Юлиер?
В Ла Шо-де-Фоне открылся MuzooНовый комплекс, объединяющий зоопарк и Музей естественной истории, наверняка станет любимым местом отдыха для семей с детьми.
Если посылка так и не пришлаРиск кражи посылок возрастает во время праздников и распродаж, когда почта обрабатывает рекордное количество отправлений. Как можно себя обезопасить?
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.