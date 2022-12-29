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четверг, 29 декабря 2022 года   

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Культура

Михаил Пришвин, забытый и прекрасный

Надежда Сикорская, Лозанна

Благодаря сборнику произведений писателя, вышедшему в лозаннском издательстве Noir sur Blanc, он предстает в свете, который для многих окажется неожиданным.

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