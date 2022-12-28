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среда, 28 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

С наилучшими пожеланиями от швейцарских министров

Заррина Салимова, Берн

Накануне праздников федеральные советники представили свои традиционные поздравительные открытки.

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