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Жизнь в Швейцарии
С наилучшими пожеланиями от швейцарских министровЗаррина Салимова, Берн
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Накануне праздников федеральные советники представили свои традиционные поздравительные открытки.
Кулинарный архипелагТем, кто еще не определился с меню для рождественского или новогоднего стола или с подарками для друзей, как нельзя кстати придется роскошный и очень аппетитный фолиант, выпущенный лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc и уже поступивший в продажу.
Мода глазами швейцарского фотографаВ Винтертуре проходит выставка работ мастера модной фотографии Петера Кнаппа.
Театр на горном перевалеМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Доводилось ли вам бывать на перевале Юлиер?
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.