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Экономика
Если посылка так и не пришлаЗаррина Салимова, Берн
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Риск кражи посылок возрастает во время праздников и распродаж, когда почта обрабатывает рекордное количество отправлений. Как можно себя обезопасить?
Швейцарские зарплаты не поспевают за инфляциейПо оценкам профсоюзов, швейцарские работники добились самого высокого повышения заработной платы за последние двадцать лет, но это все равно не сможет компенсировать рекордный рост стоимости жизни.
Кулинарный архипелагТем, кто еще не определился с меню для рождественского или новогоднего стола или с подарками для друзей, как нельзя кстати придется роскошный и очень аппетитный фолиант, выпущенный лозаннским издательством Éditions Noir sur Blanc и уже поступивший в продажу.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.