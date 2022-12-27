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вторник, 27 декабря 2022 года   

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Экономика

Если посылка так и не пришла

Заррина Салимова, Берн

Риск кражи посылок возрастает во время праздников и распродаж, когда почта обрабатывает рекордное количество отправлений. Как можно себя обезопасить?

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