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пятница, 23 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Театр на горном перевале

Леонид Слонимский,

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Доводилось ли вам бывать на перевале Юлиер?

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Культура

В Ла Шо-де-Фоне открылся Muzoo

Заррина Салимова, Ла Шо-де-Фон

Новый комплекс, объединяющий зоопарк и Музей естественной истории, наверняка станет любимым местом отдыха для семей с детьми.

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