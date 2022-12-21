Главное на сегодня.
|
Экономика
Швейцарские зарплаты не поспевают за инфляциейЗаррина Салимова, Берн
подробнее
По оценкам профсоюзов, швейцарские работники добились самого высокого повышения заработной платы за последние двадцать лет, но это все равно не сможет компенсировать рекордный рост стоимости жизни.
|
Жизнь в Швейцарии
Вниманию автомобилистов!Надежда Сикорская, Берн
подробнее
Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Швейцарский нейтралитет и помощь УкраинеБерн готов помогать Киеву, но не боеприпасами.
Как женщины будут выходить на пенсию?Правительство определило дату вступления в силу пенсионной реформы, а парламент тем временем обсуждает пересмотр второго компонента пенсионной системы.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.