Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 21 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Швейцарские зарплаты не поспевают за инфляцией

Заррина Салимова, Берн

По оценкам профсоюзов, швейцарские работники добились самого высокого повышения заработной платы за последние двадцать лет, но это все равно не сможет компенсировать рекордный рост стоимости жизни.

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Вниманию автомобилистов!

Надежда Сикорская, Берн

Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 74.51

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Обращение редакции к читателям

Всего просмотров: 1,835

Швейцарский нейтралитет и помощь Украине

 Берн готов помогать Киеву, но не боеприпасами.

Всего просмотров: 1,327

Как женщины будут выходить на пенсию?

 Правительство определило дату вступления в силу пенсионной реформы, а парламент тем временем обсуждает пересмотр второго компонента пенсионной системы.

Всего просмотров: 1,314
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 1,797

Как обойти санкции?

 Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 2,360

Вниманию автомобилистов!

 Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.

Всего просмотров: 251
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top