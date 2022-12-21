Жизнь в Швейцарии Вниманию автомобилистов! Надежда Сикорская, Берн Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла. подробнее