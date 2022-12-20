Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария больше не принимает некоторых беженцевЗаррина Салимова, Берн
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Из-за наплыва беженцев из Украины и других стран министр юстиции Карин Келлер-Суттер приостановила действие программы переселения ООН.
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Культура
«Альпийские легенды»Надежда Сикорская, Цюрих
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Название выставки, открывшейся в Национальном музее Швейцарии в Цюрихе, не вызывает сомнений в том, чему она посвящена.
Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира»Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время.
Швейцарский нейтралитет и помощь УкраинеБерн готов помогать Киеву, но не боеприпасами.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.