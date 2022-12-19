Главное на сегодня.
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Экономика
Нацбанк снова повысил ключевую ставкуЗаррина Салимова, Берн
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Очередного ужесточения кредитно-денежной политики стоило ожидать, учитывая превышающий целевые показатели уровень инфляции.
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Жизнь в Швейцарии
Вода из-под крана. Но в бутылкеНадежда Сикорская, Лозанна
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На прошлой неделе в Лозанне заработал завод по разливанию водопроводной воды в бутылки. Зная швейцарскую прагматичность, в этой идее должен быть смысл.
Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира»Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время.
Из Швейцарии начали утекать мозгиПрофессора и ученые бьют тревогу, опасаясь, что их молодые коллеги и студенты окажутся в проигрышном положении по сравнению с представителями других европейских стран.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.