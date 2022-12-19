Жизнь в Швейцарии Вода из-под крана. Но в бутылке Надежда Сикорская, Лозанна На прошлой неделе в Лозанне заработал завод по разливанию водопроводной воды в бутылки. Зная швейцарскую прагматичность, в этой идее должен быть смысл. подробнее