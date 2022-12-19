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понедельник, 19 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Нацбанк снова повысил ключевую ставку

Заррина Салимова, Берн

Очередного ужесточения кредитно-денежной политики стоило ожидать, учитывая превышающий целевые показатели уровень инфляции.

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Жизнь в Швейцарии

Вода из-под крана. Но в бутылке

Надежда Сикорская, Лозанна

На прошлой неделе в Лозанне заработал завод по разливанию водопроводной воды в бутылки. Зная швейцарскую прагматичность, в этой идее должен быть смысл.

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