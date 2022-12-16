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пятница, 16 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Как женщины будут выходить на пенсию?

Заррина Салимова, Берн

Правительство определило дату вступления в силу пенсионной реформы, а парламент тем временем обсуждает пересмотр второго компонента пенсионной системы.

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Жизнь в Швейцарии

О музее-замке и его пристройке

Леонид Слонимский, Цюрих

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся в Цюрих.

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