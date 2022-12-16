Главное на сегодня.
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Политика
Как женщины будут выходить на пенсию?Заррина Салимова, Берн
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Правительство определило дату вступления в силу пенсионной реформы, а парламент тем временем обсуждает пересмотр второго компонента пенсионной системы.
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Жизнь в Швейцарии
О музее-замке и его пристройкеЛеонид Слонимский, Цюрих
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодня мы отправимся в Цюрих.
Новое расписание поездов…… вступило в Швейцарии в силу вчера, 11 декабря. Акцент сделан на улучшении ритма регионального трафика и увеличении предложения в направлении туристических зон.
Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира»Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время.
Из Швейцарии начали утекать мозгиПрофессора и ученые бьют тревогу, опасаясь, что их молодые коллеги и студенты окажутся в проигрышном положении по сравнению с представителями других европейских стран.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.