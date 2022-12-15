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четверг, 15 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Обращение редакции к читателям

Надежда Сикорская, Женева

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Политика

Швейцарский нейтралитет и помощь Украине

Заррина Салимова, Берн

Берн готов помогать Киеву, но не боеприпасами.

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Здоровье

Приложение для мам

Надежда Сикорская, Лозанна

Команда родильного отделения Лозаннского университетского госпиталя запустила первое приложение, позволяющее следить за течением беременности и собирать данные для научных исследований.

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Обращение редакции к читателям

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