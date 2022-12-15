Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Обращение редакции к читателямНадежда Сикорская, Женева
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Политика
Швейцарский нейтралитет и помощь УкраинеЗаррина Салимова, Берн
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Берн готов помогать Киеву, но не боеприпасами.
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Здоровье
Приложение для мамНадежда Сикорская, Лозанна
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Команда родильного отделения Лозаннского университетского госпиталя запустила первое приложение, позволяющее следить за течением беременности и собирать данные для научных исследований.
Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в ШвейцарииС разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.
Новое расписание поездов…… вступило в Швейцарии в силу вчера, 11 декабря. Акцент сделан на улучшении ритма регионального трафика и увеличении предложения в направлении туристических зон.
Нанозолото из СредневековьяНе все то золото, что блестит…
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.