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среда, 14 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира»

Заррина Салимова, Цюрих

Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время.

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Здоровье

Один день для себя, любимых

Надежда Сикорская, Женолье

Клиника Nescens подкинула редакции Нашей Газеты идею оригинального новогоднего подарка, которую для начала мы опробовали на себе.

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Саша Филипенко: о себе и о "Кремуляторе" | Sacha Filipenko, sur lui-même et son "Kremulator"
среда, 14 декабря 2022 года
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Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

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Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в Швейцарии

 С разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.

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Новое расписание поездов…

 … вступило в Швейцарии в силу вчера, 11 декабря. Акцент сделан на улучшении ритма регионального трафика и увеличении предложения в направлении туристических зон.

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Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в Швейцарии

 С разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.

Всего просмотров: 1,506

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 1,568
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