Наши люди Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира» Заррина Салимова, Цюрих Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время. подробнее