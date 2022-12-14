Главное на сегодня.
|
Наши люди
Ирина Герасимович: «Нам всем нужно спуститься в шахту мира»Заррина Салимова, Цюрих
подробнее
Наша сегодняшняя гостья – белорусская переводчица, редактор, эссеист, куратор, член Немецкой академии языка и поэзии. Мы поговорили о переводческом труде, литературе, войне и том, как оставаться человеком в это сложное время.
|
Здоровье
Один день для себя, любимыхНадежда Сикорская, Женолье
подробнее
Клиника Nescens подкинула редакции Нашей Газеты идею оригинального новогоднего подарка, которую для начала мы опробовали на себе.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в ШвейцарииС разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.
Новое расписание поездов…… вступило в Швейцарии в силу вчера, 11 декабря. Акцент сделан на улучшении ритма регионального трафика и увеличении предложения в направлении туристических зон.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в ШвейцарииС разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.