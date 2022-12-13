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Образование и наука
Из Швейцарии начали утекать мозгиНадежда Сикорская, Лозанна
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Профессора и ученые бьют тревогу, опасаясь, что их молодые коллеги и студенты окажутся в проигрышном положении по сравнению с представителями других европейских стран.
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Культура
Рождественские концерты ОРШНадежда Сикорская, Женева-Лозанна
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После шестнадцатилетнего отсутствия Оркестр Романдской Швейцарии будет играть в женевском соборе св. Петра до того, как встретится со своей традиционной аудиторией в зале Метрополь, в Лозанне.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в ШвейцарииС разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.
В ожидании РождестваКак написать письмо Деду Морозу? Где попробовать «самый дорогой хот-дог в мире»? И где в Швейцарии можно узнать об украинских рождественских традициях?
Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в ШвейцарииС разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.