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вторник, 13 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Из Швейцарии начали утекать мозги

Надежда Сикорская, Лозанна

Профессора и ученые бьют тревогу, опасаясь, что их молодые коллеги и студенты окажутся в проигрышном положении по сравнению с представителями других европейских стран.

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Культура

Рождественские концерты ОРШ

Надежда Сикорская, Женева-Лозанна

После шестнадцатилетнего отсутствия Оркестр Романдской Швейцарии будет играть в женевском соборе св. Петра до того, как встретится со своей традиционной аудиторией в зале Метрополь, в Лозанне.

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среда, 14 декабря 2022 года
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Перестановки в швейцарском правительстве

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