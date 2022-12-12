Главное на сегодня.
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Политика
Новое распределение департаментов в Федеральном советеЗаррина Салимова, Берн
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С 1 января у некоторых из семи швейцарских министерств появятся новые руководители.
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Жизнь в Швейцарии
Новое расписание поездов…Надежда Сикорская, Берн
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… вступило в Швейцарии в силу вчера, 11 декабря. Акцент сделан на улучшении ритма регионального трафика и увеличении предложения в направлении туристических зон.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в ШвейцарииС разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.
Щедрость по-швейцарскиНесмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.
Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в ШвейцарииС разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.