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понедельник, 12 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Новое распределение департаментов в Федеральном совете

Заррина Салимова, Берн

С 1 января у некоторых из семи швейцарских министерств появятся новые руководители.

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Жизнь в Швейцарии

Новое расписание поездов…

Надежда Сикорская, Берн

… вступило в Швейцарии в силу вчера, 11 декабря. Акцент сделан на улучшении ритма регионального трафика и увеличении предложения в направлении туристических зон.

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среда, 14 декабря 2022 года
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Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

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Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в Швейцарии

 С разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.

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Щедрость по-швейцарски

 Несмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.

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 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

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