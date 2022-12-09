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пятница, 9 декабря 2022 года   

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Культура

Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в Швейцарии

Надежда Сикорская, Базель-Женева

С разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.

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Швейцарский стиль

Нанозолото из Средневековья

Заррина Салимова, Цюрих

Не все то золото, что блестит…

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среда, 14 декабря 2022 года
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