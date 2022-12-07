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среда, 7 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

В ожидании Рождества

Заррина Салимова, Берн

Как написать письмо Деду Морозу? Где попробовать «самый дорогой хот-дог в мире»? И где в Швейцарии можно узнать об украинских рождественских традициях?

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Культура

Иконар в Лозанне

Надежда Сикорская, Лозанна

В кантональном музее фотографии, Photo Elysée, проходит масштабная выставка работ фотографа Йозефа Куделки.

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Саша Филипенко: о себе и о "Кремуляторе" | Sacha Filipenko, sur lui-même et son "Kremulator"
среда, 14 декабря 2022 года
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