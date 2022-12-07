Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
В ожидании РождестваЗаррина Салимова, Берн
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Как написать письмо Деду Морозу? Где попробовать «самый дорогой хот-дог в мире»? И где в Швейцарии можно узнать об украинских рождественских традициях?
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Культура
Иконар в ЛозаннеНадежда Сикорская, Лозанна
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В кантональном музее фотографии, Photo Elysée, проходит масштабная выставка работ фотографа Йозефа Куделки.
Рекордный дефицит специалистов в ШвейцарииСогласно новому исследованию рекрутинговой компании Adecco и Цюрихского университета (UZH), нехватка квалифицированных работников за год усугубилась на 68%. Какие же профессии наиболее востребованы сейчас на швейцарском рынке труда?
Санкционные активы в ШвейцарииГосударственный секретариат по экономике (SECO) отчитался вчера о суммах, замороженных в связи с введенными в отношении России и Беларуси ограничениями.
Почему Украина недовольна МККК?Представители руководства страны все чаще критикуют работу Международного Комитета Красного Креста в самых нелицеприятных выражениях.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Щедрость по-швейцарскиНесмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.