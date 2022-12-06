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вторник, 6 декабря 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Щедрость по-швейцарски

Заррина Салимова, Берн

Несмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.

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Культура

Шуберт. Только Шуберт

Надежда Сикорская, Женева

Два камерных произведения великого австрийского композитора прозвучат в предстоящем концерте серии «Великие исполнители» агентства Caecilia.

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среда, 14 декабря 2022 года
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