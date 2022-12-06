Главное на сегодня.
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Экономика
Щедрость по-швейцарскиЗаррина Салимова, Берн
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Несмотря на инфляцию и рост цен на энергоносители, швейцарские потребители еще никогда не тратили так много на рождественские подарки, как в этом году.
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Культура
Шуберт. Только ШубертНадежда Сикорская, Женева
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Два камерных произведения великого австрийского композитора прозвучат в предстоящем концерте серии «Великие исполнители» агентства Caecilia.
Рекордный дефицит специалистов в ШвейцарииСогласно новому исследованию рекрутинговой компании Adecco и Цюрихского университета (UZH), нехватка квалифицированных работников за год усугубилась на 68%. Какие же профессии наиболее востребованы сейчас на швейцарском рынке труда?
Санкционные активы в ШвейцарииГосударственный секретариат по экономике (SECO) отчитался вчера о суммах, замороженных в связи с введенными в отношении России и Беларуси ограничениями.
Пять швейцарских франков – это не мелочьСамая крупная по размеру швейцарская монета отмечает в этом году свое 100-летие. Отличный повод, чтобы рассказать об истории почтенной дамы.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
Рождественские традиции швейцарцевТрадиция праздновать Рождество появилась в IV веке и постепенно развивалась. В Женеве Жан Кальвин запретил отмечать рождение Иисуса Христа, однако позднее этот праздник получил статус государственного.