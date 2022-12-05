Экономика Как разделить доходы от нового корпоративного налога? Заррина Салимова, Берн В ходе проходящей в эти дни зимней парламентской сессии депутаты спорят о распределении средств, которые поступят в бюджет после введения в 2024 году минимальной налоговой ставки для транснациональных корпораций. подробнее