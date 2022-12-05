Главное на сегодня.
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Политика
Почему Украина недовольна МККК?Надежда Сикорская, Женева
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Представители руководства страны все чаще критикуют работу Международного Комитета Красного Креста в самых нелицеприятных выражениях.
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Экономика
Как разделить доходы от нового корпоративного налога?Заррина Салимова, Берн
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В ходе проходящей в эти дни зимней парламентской сессии депутаты спорят о распределении средств, которые поступят в бюджет после введения в 2024 году минимальной налоговой ставки для транснациональных корпораций.
Рекордный дефицит специалистов в ШвейцарииСогласно новому исследованию рекрутинговой компании Adecco и Цюрихского университета (UZH), нехватка квалифицированных работников за год усугубилась на 68%. Какие же профессии наиболее востребованы сейчас на швейцарском рынке труда?
Санкционные активы в ШвейцарииГосударственный секретариат по экономике (SECO) отчитался вчера о суммах, замороженных в связи с введенными в отношении России и Беларуси ограничениями.
Пять швейцарских франков – это не мелочьСамая крупная по размеру швейцарская монета отмечает в этом году свое 100-летие. Отличный повод, чтобы рассказать об истории почтенной дамы.
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевИсследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
Рождественские традиции швейцарцевТрадиция праздновать Рождество появилась в IV веке и постепенно развивалась. В Женеве Жан Кальвин запретил отмечать рождение Иисуса Христа, однако позднее этот праздник получил статус государственного.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.