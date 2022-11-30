Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцевНадежда Сикорская, Цюрих
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Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов, которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.
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Экономика
Пять швейцарских франков – это не мелочьНадежда Сикорская, Женева
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Самая крупная по размеру швейцарская монета отмечает в этом году свое 100-летие. Отличный повод, чтобы рассказать об истории почтенной дамы.
Богатый, богаче, еще богачеВ пятницу журнал Bilan опубликовал свой ежегодный рейтинг 300 богатейших жителей Швейцарии. По традиции мы обратили внимание на то, какие места в списке заняли выходцы из стран постсоветского пространства.
Беда Хефти – мастер швейцарских купален, инженер и изобретательМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие мы предлагаем совершить… вплавь.
Премия F.P.Journe новому поколению часовщиковПобедителем конкурса молодых талантов 2022 года стал польский часовщик Мацей Мишник.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.