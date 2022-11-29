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вторник, 29 ноября 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Еще одна царская табакерка

Надежда Сикорская, Женева

На традиционных декабрьских торгах аукционного дома Пиге вновь будут выставлены лоты, способные заинтересовать наших читателей.

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Жизнь в Швейцарии

Барометр озабоченности 2022

Заррина Салимова, Берн

Климат, пенсии, энергетическая безопасность или война в Украине – что больше всего беспокоит швейцарцев?

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среда, 14 декабря 2022 года
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