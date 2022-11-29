Главное на сегодня.
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Экономика
Еще одна царская табакеркаНадежда Сикорская, Женева
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На традиционных декабрьских торгах аукционного дома Пиге вновь будут выставлены лоты, способные заинтересовать наших читателей.
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Жизнь в Швейцарии
Барометр озабоченности 2022Заррина Салимова, Берн
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Климат, пенсии, энергетическая безопасность или война в Украине – что больше всего беспокоит швейцарцев?
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Премия F.P.Journe новому поколению часовщиковПобедителем конкурса молодых талантов 2022 года стал польский часовщик Мацей Мишник.
Литературная премия досталась книге о войнеЛауреатом премии Фонда Яна Михальского в Монрише стала книга, рассказывающая о страшных последствиях войны в бывшей Югославии.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.