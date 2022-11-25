Главное на сегодня.
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Образование и наука
Новый швейцарский астронавтЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарец Марко Зибер стал одним из пяти счастливчиков, отобранных из более чем 22 500 претендентов в состав команды астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА).
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Жизнь в Швейцарии
Беда Хефти – мастер швейцарских купален, инженер и изобретательЛеонид Слонимский, Фрибург
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие мы предлагаем совершить… вплавь.
Вакцины от Covid-19 и побочные эффектыКто и почему подал в суд на швейцарский орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic?
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Швейцария и преступники в «белых воротничках»Опубликованный на прошлой неделе ежегодный рейтинг стран по уровню коррупции и экономической преступности наводит на размышления.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.