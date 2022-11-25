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пятница, 25 ноября 2022 года   

23.11.2022 - 17:18Берн присоединился к новым санкциям

Главное на сегодня.
Образование и наука

Новый швейцарский астронавт

Заррина Салимова, Берн

Швейцарец Марко Зибер стал одним из пяти счастливчиков, отобранных из более чем 22 500 претендентов в состав команды астронавтов Европейского космического агентства (ЕКА).

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Жизнь в Швейцарии

Беда Хефти – мастер швейцарских купален, инженер и изобретатель

Леонид Слонимский, Фрибург

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие мы предлагаем совершить… вплавь.

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среда, 14 декабря 2022 года
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