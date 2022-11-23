Главное на сегодня.
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Экономика
Как обойти санкции?Заррина Салимова, Берн
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Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
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Культура
Гренландия в 1912 годуНадежда Сикорская, Швиц
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Так называется выставка, проходящая сейчас в Форуме швейцарской истории в Швице. Несмотря на кажущуюся отдаленность во времени, она имеет прямое отношение ко дню сегодняшнему.
Сулейман Керимов и его товарищи«Скажи мне, кто твой друг…» Расширение министерством финансов США санкционного списка напрямую касается Швейцарии.
Вакцины от Covid-19 и побочные эффектыКто и почему подал в суд на швейцарский орган надзора за лекарственными средствами Swissmedic?
Стоит ли опасаться дефицита газа в Швейцарии?Федеральный совет представил проект ограничений, которые могут введены в случае нехватки голубого топлива.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.