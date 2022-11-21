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вторник, 22 ноября 2022 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Качество питьевой воды в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Согласно последнему докладу Федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV), питьевая вода не представляет опасности для здоровья потребителей. Однако поводом для беспокойства могут быть обнаруженные в ней следы некоторых пестицидов.

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Культура

Игристое от Мендельсона и последние иллюзии Малера

Надежда Сикорская, Женева

30 ноября и 1 декабря Оркестр Романдской Швейцарии приглашает на концерты, в программе которых два шедевра классического репертуара.

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