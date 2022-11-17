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четверг, 17 ноября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Сулейман Керимов и его товарищи

Надежда Сикорская, Вашингтон-Берн

«Скажи мне, кто твой друг…» Расширение министерством финансов США санкционного списка напрямую касается Швейцарии.

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Швейцарский стиль

Более миллиона евро за уникальные часы F.P.Journe

Заррина Салимова, Женева

Хронометр Optimum от F.P.Journe продан за внушительную сумму на благотворительном аукционе, организованном в Сингапуре Фондом князя Монако Альбера II.

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