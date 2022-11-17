Главное на сегодня.
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Политика
Сулейман Керимов и его товарищиНадежда Сикорская, Вашингтон-Берн
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«Скажи мне, кто твой друг…» Расширение министерством финансов США санкционного списка напрямую касается Швейцарии.
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Швейцарский стиль
Более миллиона евро за уникальные часы F.P.JourneЗаррина Салимова, Женева
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Хронометр Optimum от F.P.Journe продан за внушительную сумму на благотворительном аукционе, организованном в Сингапуре Фондом князя Монако Альбера II.
В Женеве вручили «Золотую стрелку»Вчера в 22-й раз были определены победители самого престижного конкурса в области высокого часового искусства - Гран-при Женевы, GPHG.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
В Швейцарии выбрали повара годаИм, по версии гастрономического путеводителя Gault&Millau, стал Бенуа Карсена, чьи блюда можно отведать в ресторане Valrose в Ружмоне (кантон Во).
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.