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Политика
МИД Швейцарии против неизвестногоНадежда Сикорская, Берн
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Стоит ли журналистская новость безопасности человеческой жизни? Где разумный баланс между выполнением журналистами своих профессиональных обязанностей и пониманием последствий неуместной болтливости?
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Политика
Зерновая сделка – в центре переговоров в ЖеневеЗаррина Салимова, Женева
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В пятницу 11 ноября представители ООН встретились с российской делегацией, чтобы обсудить соглашение об экспорте зерна.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Статус S продлен до 4 марта 2024 годаОб этом решении было сообщено на прошедшей вчера пресс-конференции с участием министра юстиции Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер.
Чемпион Швейцарии по фиксированному налогообложениюСогласно расследованию RTS, больше всего состоятельных иностранцев, пользующихся преимуществами налогообложения по образу жизни, проживает в кантоне Вале.
Германия, Украина и швейцарские боеприпасыБерн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
«Это не моя война»Известная российская писательница Гузель Яхина, за творчеством которой Наша Газета внимательно следит уже несколько лет, поделилась своими чувствами и мыслями о происходящем с нашими читателями.