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понедельник, 14 ноября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

МИД Швейцарии против неизвестного

Надежда Сикорская, Берн

Стоит ли журналистская новость безопасности человеческой жизни? Где разумный баланс между выполнением журналистами своих профессиональных обязанностей и пониманием последствий неуместной болтливости?

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Политика

Зерновая сделка – в центре переговоров в Женеве

Заррина Салимова, Женева

В пятницу 11 ноября представители ООН встретились с российской делегацией, чтобы обсудить соглашение об экспорте зерна.

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Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
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