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четверг, 10 ноября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Статус S продлен до 4 марта 2024 года

Надежда Сикорская, Берн

Об этом решении было сообщено на прошедшей вчера пресс-конференции с участием министра юстиции Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер.

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Политика

Спасти швейцарский нейтралитет?

Заррина Салимова, Берн

В Швейцарии выдвинута инициатива, авторы которой предлагают закрепить нейтральный курс страны в Федеральной Конституции.

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Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
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