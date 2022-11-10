Главное на сегодня.
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Политика
Статус S продлен до 4 марта 2024 годаНадежда Сикорская, Берн
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Об этом решении было сообщено на прошедшей вчера пресс-конференции с участием министра юстиции Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Суттер.
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Политика
Спасти швейцарский нейтралитет?Заррина Салимова, Берн
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В Швейцарии выдвинута инициатива, авторы которой предлагают закрепить нейтральный курс страны в Федеральной Конституции.
Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в миреМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в мир молодого Ле Корбюзье.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в БазелеБазельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой: трагические события первой половины XX века.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Германия, Украина и швейцарские боеприпасыБерн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?