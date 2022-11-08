Главное на сегодня.
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Наши люди
Портрет русского дезертираНадежда Сикорская, Женева
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По информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
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Экономика
Чемпион Швейцарии по фиксированному налогообложениюЗаррина Салимова, Сион
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Согласно расследованию RTS, больше всего состоятельных иностранцев, пользующихся преимуществами налогообложения по образу жизни, проживает в кантоне Вале.
Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в миреМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в мир молодого Ле Корбюзье.
ЧМ в Катаре и шпионажСогласно расследованию телеканала SRF, катарские власти годами следили за чиновниками ФИФА в Швейцарии, чтобы добиться организации Чемпионата мира по футболу в своей стране.
«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в БазелеБазельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой: трагические события первой половины XX века.
Германия, Украина и швейцарские боеприпасыБерн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.