Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 9 ноября 2022 года   

Главное на сегодня.
Наши люди

Портрет русского дезертира

Надежда Сикорская, Женева

По информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.

подробнее

Экономика

Чемпион Швейцарии по фиксированному налогообложению

Заррина Салимова, Сион

Согласно расследованию RTS, больше всего состоятельных иностранцев, пользующихся преимуществами налогообложения по образу жизни, проживает в кантоне Вале.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 61.66

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в мире

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в мир молодого Ле Корбюзье.

Всего просмотров: 1,347

ЧМ в Катаре и шпионаж

 Согласно расследованию телеканала SRF, катарские власти годами следили за чиновниками ФИФА в Швейцарии, чтобы добиться организации Чемпионата мира по футболу в своей стране.

Всего просмотров: 1,195

«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в Базеле

 Базельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой: трагические события первой половины XX века.

Всего просмотров: 1,126
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Германия, Украина и швейцарские боеприпасы

 Берн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?

Всего просмотров: 948

Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»

 Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.

Всего просмотров: 1,599

Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

 Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

Всего просмотров: 1,542
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top