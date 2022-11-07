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понедельник, 7 ноября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Германия, Украина и швейцарские боеприпасы

Заррина Салимова, Берн

Берн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?

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Политика

Две вакансии в швейцарском правительстве

Надежда Сикорская, Берн

Уход в отставку двух федеральных советников ускорил и обострил борьбу политических партий за места в Федеральном совете.

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Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
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 Берн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?

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