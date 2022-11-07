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Политика
Германия, Украина и швейцарские боеприпасыЗаррина Салимова, Берн
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Берн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?
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Политика
Две вакансии в швейцарском правительствеНадежда Сикорская, Берн
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Уход в отставку двух федеральных советников ускорил и обострил борьбу политических партий за места в Федеральном совете.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
Касса с человеческим лицомЖизнь не стоит на месте, и изобретательные люди наполняют ее оригинальными идеями и гаджетами, призванными сделать эту жизнь… вот именно: лучше и веселее.
«Сепаратисты» из ИталииПочему маленькая деревня в Ломбардии хочет присоединиться к Швейцарии?
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Германия, Украина и швейцарские боеприпасыБерн в очередной раз ответил отказом на запрос Берлина разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину. В чем причины этого решения?