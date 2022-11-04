Главное на сегодня.
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Культура
«Дегенеративное» искусство и коллекция Курта Глазера в БазелеЗаррина Салимова, Базель
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Базельский художественный музей представляет две выставки, объединенные общей темой: трагические события первой половины XX века.
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Жизнь в Швейцарии
Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в миреЛеонид Слонимский, Ла Шо-де-Фон
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в мир молодого Ле Корбюзье.
Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
«Сепаратисты» из ИталииПочему маленькая деревня в Ломбардии хочет присоединиться к Швейцарии?
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.