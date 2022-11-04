Жизнь в Швейцарии Два малоизвестных дома одного из самых известных архитекторов в мире Леонид Слонимский, Ла Шо-де-Фон Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в мир молодого Ле Корбюзье.

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