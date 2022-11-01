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среда, 2 ноября 2022 года   

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Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»

Надежда Сикорская, Женева

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.

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Здоровье

Novartis облегчает доступ к Tasigna

Заррина Салимова, Базель

Фармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле подписал соглашение о выдаче добровольных лицензий на производство дженериков своего препарата против лейкемии. Это первый подобный случай в сфере противораковых лекарственных препаратов.

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Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
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Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандалов

 Все указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.

Всего просмотров: 1,371

Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»

 Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.

Всего просмотров: 295
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