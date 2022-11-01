Главное на сегодня.
|
Наши люди
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Надежда Сикорская, Женева
подробнее
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
|
Здоровье
Novartis облегчает доступ к TasignaЗаррина Салимова, Базель
подробнее
Фармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле подписал соглашение о выдаче добровольных лицензий на производство дженериков своего препарата против лейкемии. Это первый подобный случай в сфере противораковых лекарственных препаратов.
Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
Как Credit Suisse будет выходить из кризиса?Второй крупнейший банк Швейцарии объявил о плане восстановления, включающем радикальную реструктуризацию, снижение расходов и сокращение рабочих мест.
Гётеанум – дом без прямых угловМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в направлении Базеля.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Женевский православный храм Рождества Пресвятой Богородицы стал жертвой вандаловВсе указывает на то, что причины акта следует искать в близости храма к Московской Патриархии.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.