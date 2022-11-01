Здоровье Novartis облегчает доступ к Tasigna Заррина Салимова, Базель Фармацевтический концерн со штаб-квартирой в Базеле подписал соглашение о выдаче добровольных лицензий на производство дженериков своего препарата против лейкемии. Это первый подобный случай в сфере противораковых лекарственных препаратов. подробнее