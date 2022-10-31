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Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
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Антиковидный сенсор

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Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летие

 Редакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.

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Швейцарская миграционная служба на пределе возможностей

 Ситуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.

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Диссиденты, дезертиры, паразиты

 Помимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.

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