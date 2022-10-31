Главное на сегодня.
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Антиковидный сенсорФедеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) и лаборатория Empa разработали датчик для измерения концентрации вирусных частиц SARS-CoV-2 непосредственно в окружающем воздухе.
Д-р Алекс Фриндлендер: «Признать, что нуждаешься в помощи, – это проявление силы»Наша Газета уже сообщала вам об открытии в Женеве Онкологического центра и знакомила с его директором, доктором Оскаром Мацингером. Сегодня мы хотим представить вам его коллегу, доктора Алекса Фридлендера, рассказ которого сделает представление о Центре более полным.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Диссиденты, дезертиры, паразитыПомимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.