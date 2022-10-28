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Экономика
Как Credit Suisse будет выходить из кризиса?Заррина Салимова, Цюрих
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Второй крупнейший банк Швейцарии объявил о плане восстановления, включающем радикальную реструктуризацию, снижение расходов и сокращение рабочих мест.
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Жизнь в Швейцарии
Гётеанум – дом без прямых угловЛеонид Слонимский, Дорнах
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в направлении Базеля.
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Диссиденты, дезертиры, паразитыПомимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.
Торговля людьми и миграцияВ период с 2019 по 2021 годы число жертв торговли людьми в Швейцарии увеличилось на 50%, подавляющее большинство из них составляют женщины.
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Диссиденты, дезертиры, паразитыПомимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.