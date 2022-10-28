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пятница, 28 октября 2022 года   

26.10.2022 - 18:18Скончался Пьер Сулаж
26.10.2022 - 00:25Сергий Жадан стал лауреатом престижной книжной премии

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Экономика

Как Credit Suisse будет выходить из кризиса?

Заррина Салимова, Цюрих

Второй крупнейший банк Швейцарии объявил о плане восстановления, включающем радикальную реструктуризацию, снижение расходов и сокращение рабочих мест.

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Жизнь в Швейцарии

Гётеанум – дом без прямых углов

Леонид Слонимский, Дорнах

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в направлении Базеля.

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СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
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