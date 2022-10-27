Здоровье Д-р Алекс Фриндлендер: «Признать, что нуждаешься в помощи, – это проявление силы» Надежда Сикорская, Женева Наша Газета уже сообщала вам об открытии в Женеве Онкологического центра и знакомила с его директором, доктором Оскаром Мацингером. Сегодня мы хотим представить вам его коллегу, доктора Алекса Фридлендера, рассказ которого сделает представление о Центре более полным. подробнее