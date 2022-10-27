Главное на сегодня.
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Здоровье
Д-р Алекс Фриндлендер: «Признать, что нуждаешься в помощи, – это проявление силы»Надежда Сикорская, Женева
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Наша Газета уже сообщала вам об открытии в Женеве Онкологического центра и знакомила с его директором, доктором Оскаром Мацингером. Сегодня мы хотим представить вам его коллегу, доктора Алекса Фридлендера, рассказ которого сделает представление о Центре более полным.
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Швейцарский стиль
Существует ли гендерно-нейтральная мода?Заррина Салимова, Берн
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В последнее время все больше модных брендов выпускают коллекции одежды, не разделяя ее на мужскую и женскую. Что стоит за этой тенденцией?
Президент Швейцарии посетил КиевВ ходе своего первого визита в Украину после начала войны Иньяцио Кассис встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Диссиденты, дезертиры, паразитыПомимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.
Виктория Муллова : «Больше всего на свете я дорожу свободой»7 ноября, в бывший главный советский праздник, знаменитая скрипачка российского происхождения исполнит в Женеве Концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Диссиденты, дезертиры, паразитыПомимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.