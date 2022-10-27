Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 27 октября 2022 года   

26.10.2022 - 18:18Скончался Пьер Сулаж
26.10.2022 - 00:25Сергий Жадан стал лауреатом престижной книжной премии

Главное на сегодня.
Здоровье

Д-р Алекс Фриндлендер: «Признать, что нуждаешься в помощи, – это проявление силы»

Надежда Сикорская, Женева

Наша Газета уже сообщала вам об открытии в Женеве Онкологического центра и знакомила с его директором, доктором Оскаром Мацингером. Сегодня мы хотим представить вам его коллегу, доктора Алекса Фридлендера, рассказ которого сделает представление о Центре более полным.

подробнее

Швейцарский стиль

Существует ли гендерно-нейтральная мода?

Заррина Салимова, Берн

В последнее время все больше модных брендов выпускают коллекции одежды, не разделяя ее на мужскую и женскую. Что стоит за этой тенденцией?

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.01
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 62.29
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Президент Швейцарии посетил Киев

 В ходе своего первого визита в Украину после начала войны Иньяцио Кассис встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Всего просмотров: 1,822

Швейцарская миграционная служба на пределе возможностей

 Ситуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.

Всего просмотров: 1,710

Диссиденты, дезертиры, паразиты

 Помимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.

Всего просмотров: 1,441
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Виктория Муллова : «Больше всего на свете я дорожу свободой»

 7 ноября, в бывший главный советский праздник, знаменитая скрипачка российского происхождения исполнит в Женеве Концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

Всего просмотров: 687

Швейцарская миграционная служба на пределе возможностей

 Ситуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.

Всего просмотров: 1,710

Диссиденты, дезертиры, паразиты

 Помимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.

Всего просмотров: 1,441
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top