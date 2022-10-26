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среда, 26 октября 2022 года   

26.10.2022 - 00:25Сергий Жадан стал лауреатом престижной книжной премии

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Наши люди

Виктория Муллова : «Больше всего на свете я дорожу свободой»

Надежда Сикорская, Женева

7 ноября, в бывший главный советский праздник, знаменитая скрипачка российского происхождения исполнит в Женеве Концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

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Образование и наука

Антиковидный сенсор

Заррина Салимова, Цюрих

Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) и лаборатория Empa разработали датчик для измерения концентрации вирусных частиц SARS-CoV-2 непосредственно в окружающем воздухе.

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Наталья Громова: Роман Л. Шестова и В. Малахиевой-Мирович |
понедельник, 14 ноября 2022 года
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Швейцарская миграционная служба на пределе возможностей

 Ситуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.

Всего просмотров: 1,344

Виктория Муллова : «Больше всего на свете я дорожу свободой»

 7 ноября, в бывший главный советский праздник, знаменитая скрипачка российского происхождения исполнит в Женеве Концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.

Всего просмотров: 364
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