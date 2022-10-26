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Виктория Муллова : «Больше всего на свете я дорожу свободой»Надежда Сикорская, Женева
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7 ноября, в бывший главный советский праздник, знаменитая скрипачка российского происхождения исполнит в Женеве Концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.
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Образование и наука
Антиковидный сенсорЗаррина Салимова, Цюрих
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Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) и лаборатория Empa разработали датчик для измерения концентрации вирусных частиц SARS-CoV-2 непосредственно в окружающем воздухе.
Президент Швейцарии посетил КиевВ ходе своего первого визита в Украину после начала войны Иньяцио Кассис встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Гурманство по МишленуСреди 138 швейцарских ресторанов, включенных в знаменитый путеводитель за 2022 год, один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй, а 30 впервые стали «звездными».
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Диссиденты, дезертиры, паразитыПомимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.
Швейцарская миграционная служба на пределе возможностейСитуация в федеральных миграционных центрах осложняется в связи с продолжающимся наплывом беженцев. Государственный секретариат по миграции нуждается в социальных работниках, матрасах и одежде.
Виктория Муллова : «Больше всего на свете я дорожу свободой»7 ноября, в бывший главный советский праздник, знаменитая скрипачка российского происхождения исполнит в Женеве Концерт № 1 Дмитрия Шостаковича.