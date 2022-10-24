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понедельник, 24 октября 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Диссиденты, дезертиры, паразиты

Надежда Сикорская, Женева

Помимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.

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Жизнь в Швейцарии

Торговля людьми и миграция

Заррина Салимова, Берн

В период с 2019 по 2021 годы число жертв торговли людьми в Швейцарии увеличилось на 50%, подавляющее большинство из них составляют женщины.

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