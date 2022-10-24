Главное на сегодня.
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Политика
Диссиденты, дезертиры, паразитыНадежда Сикорская, Женева
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Помимо потока беженцев с Украины, швейцарским властям нужно теперь думать и о том, что делать с россиянами, покидающими свою родину. На наш взгляд, историческая перспектива может оказаться полезной.
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Жизнь в Швейцарии
Торговля людьми и миграцияЗаррина Салимова, Берн
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В период с 2019 по 2021 годы число жертв торговли людьми в Швейцарии увеличилось на 50%, подавляющее большинство из них составляют женщины.
Анн-Катрин Шмид: Мнение наивного человекаПожилые люди обладают тем преимуществом, что, многое пережив, они умеют даже на текущие события смотреть как бы с расстояния – часто и не такое повидали. А потому стоит найти время, чтобы к ним прислушаться. Что мы и сделали.
Президент Швейцарии посетил КиевВ ходе своего первого визита в Украину после начала войны Иньяцио Кассис встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Гурманство по МишленуСреди 138 швейцарских ресторанов, включенных в знаменитый путеводитель за 2022 год, один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй, а 30 впервые стали «звездными».
Сотня лучших и 700 примкнувших к ним11 октября в Высшей политехнической школе Лозанны состоялся Форум 100. Главный редактор Нашей Газеты приняла в нем участие и задала федеральной советнице Карен Келлер-Суттер вопрос на злобу дня.
Агентство по недвижимости Pilet&Renaud отмечает 150-летиеРедакция Нашей Газеты поздравляет своего старейшего партнера, поддерживающего нас с первого дня нашего существования, и представляет читателям его первых лиц.
Гурманство по МишленуСреди 138 швейцарских ресторанов, включенных в знаменитый путеводитель за 2022 год, один удостоился третьей звезды, еще пять получили по второй, а 30 впервые стали «звездными».